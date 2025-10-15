Вячеслав Володин заявил, что Нобелевскую премию мира присуждают политикам, разрушающим свои государства. В качестве примеров спикер Госдумы привел Михаила Горбачева и венесуэльскую оппозиционерку Корину Мачадо. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление о Нобелевской премии мира. По его мнению, эту награду вручают не миротворцам, а тем, кто ведет свои страны к краху. Он назвал премию инструментом разрушения государств.

Ключевыми примерами такого подхода Володин назвал последнего советского лидера Михаила Горбачева и венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо. Спикер уверен, что Горбачева следовало снять с поста генсека в день получения премии, что могло бы сохранить Советский Союз. Что касается Мачадо, он охарактеризовал ее как политика, который разрушал Венесуэлу и вел ее к гражданской войне.

Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Володин подчеркнул, что Нобелевский комитет никогда не раздает награды просто так, а всегда преследует определенные политические цели.

Ранее шпионы раскрыли Нобелевскую тайну.