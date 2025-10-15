Володин связал Нобелевскую премию мира с разрушением государств
Володин: СССР распался после вручения Горбачеву Нобелевской премии мира
Фото: [Семинар-совещание «Современные принципы эффективного управления» в Истринском районе/Медиасток.рф]
Вячеслав Володин заявил, что Нобелевскую премию мира присуждают политикам, разрушающим свои государства. В качестве примеров спикер Госдумы привел Михаила Горбачева и венесуэльскую оппозиционерку Корину Мачадо. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление о Нобелевской премии мира. По его мнению, эту награду вручают не миротворцам, а тем, кто ведет свои страны к краху. Он назвал премию инструментом разрушения государств.
Ключевыми примерами такого подхода Володин назвал последнего советского лидера Михаила Горбачева и венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо. Спикер уверен, что Горбачева следовало снять с поста генсека в день получения премии, что могло бы сохранить Советский Союз. Что касается Мачадо, он охарактеризовал ее как политика, который разрушал Венесуэлу и вел ее к гражданской войне.
Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Володин подчеркнул, что Нобелевский комитет никогда не раздает награды просто так, а всегда преследует определенные политические цели.
