Аналитик Шрайвер призвал Трампа смириться с действиями России

Высказывание главы Белого дома прокомментировал на своей странице в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер.

Он отметил, что русским наплевать на то, что разваливающаяся империя чем-то недовольна, они все равно будут делать то, что им нужно. Американцы же будут вынуждены с этим смириться, так как все рано ничего не смогут с этим сделать, пояснил Шрайвер.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский только создает проблемы Украине.