Аналитик Шрайвер призвал Трампа смириться с действиями России
Трампа поставили на место после слов о России
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен событиями на Украине и действиями России.
Высказывание главы Белого дома прокомментировал на своей странице в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер.
Он отметил, что русским наплевать на то, что разваливающаяся империя чем-то недовольна, они все равно будут делать то, что им нужно. Американцы же будут вынуждены с этим смириться, так как все рано ничего не смогут с этим сделать, пояснил Шрайвер.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский только создает проблемы Украине.