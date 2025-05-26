Высказывания Владимира Зеленского негативно отражаются на положении Украины, создавая ей только проблемы. Таким мнением на странице в соцсети Truth Social поделился президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что ему это не нравится.

«Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — написал Трамп.

Трамп также отметил, что президент Зеленский не приносит пользы своему государству.

Рассуждая о причинах военного столкновения, Трамп написал, что при нем эта война никогда бы не началась. Он считает, что конфликт на Украине — это война Зеленского и Байдена, а не Трампа.

Он подчеркнул, что ему приходится участвовать в тушении пожаров, разгоревшихся «из-за грубой некомпетентности и ненависти».

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Скотт Риттер заявил, что Украина не намерена подписывать мирный договор, направленный на урегулирование конфликта.