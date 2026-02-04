Волна от публикации «файлов Эпштейна» докатилась до высших политических кругов по всему миру. Одна за другой страны заявляют о готовности проверить своих фигурантов скандального досье, что породило среди экспертов прогнозы о грядущей глобальной «политической революции» и смене правящих элит. Однако социолог Евгений Копатько предлагает более трезвый и взвешенный взгляд на происходящее. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, сам факт масштабной утечки компромата говорит о внутренней борьбе различных сил на мировой арене, где есть как противники, так и сторонники нынешней западной, в первую очередь американской, элиты. История знает множество примеров, когда компрометирующие материалы десятилетиями циркулировали в узких кругах, не приводя к радикальным переменам. Ключевую роль играет не сам факт наличия информации, а вопрос ее своевременного и политически мотивированного применения.

Последствия нынешнего скандала, считает эксперт, будут скорее точечными, чем системными. «Файлы Эпштейна» могут стать триггером, повлиявшим на судьбу отдельных ослабленных политиков, но едва ли приведут к всеобщей чистке. Моральный облик западной элиты давно сформирован в глазах общества, и новые разоблачения, по сути, лишь подтверждают давние предположения, не являясь шокирующим откровением.

По его словам, главный итог может заключаться не в революции, а в осторожной коррекции поведения правящего класса. Элиты, вне сомнения, сделают выводы и начнут действовать более осмотрительно, стараясь избегать столь громких компрометаций в будущем. Однако причины для глубинных политических перемен в мире, если они и назрели, кроются в более фундаментальных экономических и социальных процессах. «Файлы Эпштейна» — это скорее симптом и инструмент в большой игре, а не ее первопричина.

