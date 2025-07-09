В ходе анализа текущего состояния военно-промышленного комплекса (ВПК) России и США, проведенного бывшим аналитиком Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсоном в рамках его выступления на YouTube-канале Dialogue Works, были выявлены значительные различия в темпах производства военной продукции между двумя странами, сообщает РИА Новости .

Согласно представленным данным, российский ВПК демонстрирует более высокие показатели эффективности в сравнении с американским. Джонсон подчеркнул, что США в настоящее время не осуществляют массовое производство новых танков с нуля, а занимаются модернизацией существующих моделей, таких как M1 Abrams. Процесс восстановления одного танка занимает около двух лет. В то же время Россия способна произвести новый танк Т-90 за один месяц, что свидетельствует о существенном разрыве в производственных возможностях.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере производства артиллерийских снарядов. Российский ВПК демонстрирует способность оперативно наращивать выпуск боеприпасов, что является важным фактором в обеспечении боеготовности вооруженных сил.

Ларри Джонсон также отметил, что Россия успешно сочетает увеличение военного производства с сохранением выпуска товаров народного потребления. Это позволяет стране поддерживать относительно высокий уровень жизни населения, что свидетельствует о гибкости и адаптивности российской экономики в условиях повышенной военной нагрузки.

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