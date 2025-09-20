Немецкое издание Spiegel сообщило, что в НАТО убеждены: беспилотники, пересекшие границу Польши, якобы предназначались для атаки на логистический центр в Жешуве, через который осуществляется снабжение Украины вооружением и военными грузами.

По данным газеты, речь идет о моделях «Шахед» или их российских аналогах. Источники утверждают, что как минимум пять аппаратов двигались в сторону Жешува, где находится один из ключевых транзитных хабов для поставок вооружений Киеву. Их перехватили голландские истребители F-35.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над страной были уничтожены «опасные дроны», назвав их российскими, однако подтверждающих фактов не предоставил. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что речь идет более чем о десяти беспилотниках.

Временный поверенный в делах России при Польше Андрей Ордаш отметил, что Варшава так и не предъявила доказательств якобы российского происхождения сбитых аппаратов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не получал обращений от польских властей, при этом руководство ЕС и НАТО продолжает ежедневно выдвигать обвинения в адрес Москвы без аргументации.

Министерство обороны России заявило, что в ходе массированного удара по объектам оборонной промышленности Украины в ночь на 10 сентября целей на территории Польши не было. Ведомство выразило готовность обсудить с польскими коллегами ситуацию с дронами, но Варшава к консультациям интереса не проявила.

Со своей стороны начальник Генштаба Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что Минск в ту ночь предупреждал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а польские военные в ответ информировали о беспилотниках, летящих с украинской территории. По его словам, белорусские ПВО отслеживали аппараты, сбившиеся с курса из-за воздействия радиоэлектронных средств, часть из них была уничтожена над территорией республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что польская сторона может обращаться за разъяснениями через имеющиеся дипломатические каналы.

Ранее президент Финляндии Стубб заявил о готовности Европы к эскалации на Украине.