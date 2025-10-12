Европейские политики могут оставаться у власти только благодаря игре на страхах перед Россией, утверждает бывший советник главы Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Эксперт отметил, что в настоящее время европейские лидеры находятся в сложной ситуации и пытаются сохранить свои позиции. В связи с этим они продолжают утверждать о наличии серьезной «российской угрозы» на востоке и начинают тратить ресурсы, которых на самом деле нет и быть не может.

«Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счет военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего», — отметил полковник.

Макгрегор отмечает, что формирование боеспособных вооруженных сил, по его мнению, требует минимум десяти лет. Этот процесс включает в себя обновление арсенала и подготовку нового поколения военных специалистов, включая солдат, моряков и летчиков.

Макгрегор отметил, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о значительном увеличении производства в немецком военно-промышленном комплексе к 2030 году и создании вооруженных сил, способных использовать новое оборудование, является проявлением «невероятного оптимизма».

«Так что, по сути, речь идет лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают», — подчеркнул полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что российские власти не блефуют, когда говорят о готовности изменить позицию по ракетам средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия обычно проводит последовательную политику.