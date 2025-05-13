Киев и Вашингтон обсудили предстоящие переговоры в Стамбуле

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с госсекретарем США Марко Рубио предстоящие переговоры об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

13 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио поедет в Турцию, где в 15 мая должны состояться переговоры между Россией и Украиной.

Ермак заявил, что Зеленский прибудет на переговоры в Стамбул.

Киев подтвердил свою готовность к полному и безусловному прекращению боевых действий.

Ранее Песков пообещал, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле.