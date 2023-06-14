Андрей Турчак предложил поддержать Андрея Воробьева на выборах губернатора Подмосковья

Глава генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не сомневается, что подмосковные единороссы поддержат выдвижение Андрея Воробьева на предстоящих выборах главы Московской области.

Турчак, слова которого приводит ТАСС, подчеркнул, что за десять лет Воробьев доказал, что он является компетентным, ответственным и эффективным руководителем, который знает проблемы региона и решает их.

«Я не сомневаюсь, что сегодня на конференции все поддержат нашего товарища, члена бюро высшего совета партии, действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сказал Турчак.

Турчак назвал выборы губернатора Московской области главным политическим событием этого года.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о ключевых моментах работы на посту губернатора.