Помощник президента Владимир Мединский ответил аналогией на заявление главы МИД Финляндии. Он сравнил политиков Евросоюза с бездумными андроидами, повторяющими заученные фразы. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для реакции Мединского стало интервью финского министра иностранных дел Элины Валтонен. Она заявила, будто Россия за последние сто лет совершила 19 нападений на соседей.

В своем телеграм-канале помощник президента отверг эти слова, заявив, что это не просто следование «методичке». По его выражению, такие политики напоминают андроидов, в чей затылок вставлен чип с записью. Мединский отметил, что Валтонен повторяет тезисы эстонского коллеги Каи Каллас слово в слово. Он иронично назвал их «маленькими и очаровательными железными дровосеками», лишенными как сердца, так и ума.

Ранее Мария Захарова пообещала отправить главе МИД Финляндии Валтонен книгу о русофобии.