Неожиданное интервью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного американскому изданию New York Post раскрывает закулисную борьбу за влияние на Украине. Жесткие заявления политика о необходимости продолжения войны «на всех фронтах» и восстановления контроля над территориями прозвучали в момент, когда западные союзники демонстрируют растущие разногласия. Политологический контекст этого выступления раскрывает механизмы скрытого противостояния. Как отмечает эксперт Александр Дудчак, синхронная публикация в Wall Street Journal о причастности Залужного к подрыву «Северных потоков» и его программное интервью отражают столкновение интересов Лондона и Вашингтона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, британские кураторы рассматривают экс-главкома как стратегическую замену Зеленскому, тогда как американские круги пытаются дискредитировать пробританского кандидата. Ключевым маркером противоборства стала риторика Залужного, косвенно критикующая возможный сценарий Дональда Трампа по заморозке конфликта. Эта позиция соответствует британской линии на эскалацию, что подтверждает раскол в западном лагере относительно дальнейшей судьбы Украины. Обе стороны стремятся сохранить контроль над Киевом, но предлагают разных ставленников для реализации своих интересов.

Эксперт добавил, что перспективы урегулирования остаются туманными на фоне такого противостояния. Пока западные партнеры спорят о кандидатурах, украинское общество продолжает нести тяжелейшие потери. Эксперт выражает надежду, что внутренняя борьба между Лондоном и Вашингтоном будет ослаблять их общие позиции.

По его мнению, итогом этого противостояния должно стать не просто замещение одних прозападных политиков другими, а полное устранение нацистского режима и историческое воссоединение народа Украины с Россией. Как подчеркивает аналитик, только ликвидация искусственного государственного образования и восстановление единого пространства от Балтики до Тихого океана может стать справедливым финалом текущего конфликта.

Ранее политолог Килинкаров раскрыл истинную цель заявлений Залужного о войне «на всех фронтах».