Экс-главком ВСУ Валерий Залужный в программном интервью New York Post призвал к активизации борьбы с Россией на всех фронтах, отвергая любые варианты урегулирования, напоминающие капитуляцию Украины. Его жесткая позиция прозвучала в период наибольших военных трудностей для Киева, что вызывает вопросы о скрытых целях этого выступления. Политологический анализ раскрывает закулисные механизмы происходящего. По мнению эксперта Спиридона Килинкарова, Залужный не ведет самостоятельную политическую игру, а является проектом западных кураторов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что медийное продвижение Залужного представляет собой продуманную PR-кампанию, инициированную британскими кругами, рассматривающими экс-главкома как стратегического дублера Зеленского.

По словам политолога, ключевой особенностью этой схемы становится отсутствие прямой конфронтации между политическими фигурами. Залужный позиционируется не как оппозиционер, а как альтернативный вариант сохранения внешнего управления Украиной. Британские спецслужбы, по версии аналитика, заранее подготовили замену нынешнему президенту на случай его политического краха. Информационная стратегия выстроена максимально осторожно — без критики действующей власти формируется образ сильного военного лидера, способного возглавить страну в кризисный период. Это позволяет западным кураторам сохранять рычаги влияния независимо от развития событий вокруг Зеленского.

Он резюмировал, что заявление Залужного отражает не столько его личные амбиции, сколько разработку британскими структурами плана «Б» для Украины. В условиях нарастающего кризиса Запад страхует свои интересы, готовя замену нынешнему руководству без изменения общего вектора противостояния с Россией.

