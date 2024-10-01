Англоязычная группа наемников ВСУ попала под Кременной в засаду
Под Кременной группа иностранных наемников попала в засаду
Фото: [Freepik.com]
Группа иностранных наемников попала в засаду под Кременной, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что в результате проведения российскими военными операции у населенного пункта среди иностранцев оказались погибшие. Есть и бежавшие наемники.
«Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что наемники общались между собой на английском языке. Все иностранные солдаты были хорошо экипированы и вооружены. Также источник уточнил, что никто из наемников не пытался спасти раненых сослуживцев.
Министерство обороны РФ регулярно сообщает о случаях выявления среди военных ВСУ иностранных наемников. Против России воюют представители Польши, США, Великобритании, Грузии и Израиля.
Ранее российский военный эксперт Василий Рожин сообщил, что Угледар в ДНР перешел под контроль ВС РФ.