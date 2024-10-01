Появились сообщения о переходе Угледара под контроль России

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула Угледар и отошла на север, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, российские военные уже вошли в город и взяли его под контроль. Он отметил, что в центральной части Угледара развеваются российские флаги.

«Дальше Катериновка, Богоявленка и Новоукранка. Курахово — жди», — отметил Рожин.

Сейчас в городе продолжается зачистка. Эксперт назвал занятие Угледара важным оперативным успехом ВС России.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин регулярно получает доклады о ситуации в Угледаре. Он подчеркнул, что за продвижением российских войск следит вся страна.

Угледар расположен в ДНР. Он известен как центр угольной промышленности. Город был основан в 1964 году и развивался благодаря добыче угля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.