Анкара сохранит независимый курс в урегулировании украинского конфликта

Соединенные Штаты рассчитывают на изменение позиции Турции относительно урегулирования на Украине, однако давление со стороны Вашингтона может привести к противоположным результатам. Такое мнение, как отмечено в материале РИА Новости , выразил глава Анкарского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM) Мехмет Сейфеттин Эрол.

По словам эксперта, Турция с начала конфликта проводит сбалансированную внешнюю политику, основанную на принципах региональной стабильности. Анкара внесла значительный вклад в обеспечение безопасности Черного моря и реализацию зерновой инициативы, что получило признание международного сообщества.

Эрол отметил, что во время сентябрьской встречи президентов Эрдогана и Трампа американская сторона признала влияние Турции в региональных процессах. Однако Анкара намерена сохранить независимый внешнеполитический курс.

Эксперт подчеркнул, что администрация США осознает стратегическую важность Турции как партнера и понимает контрпродуктивность попыток давления. По его оценке, Вашингтон в конечном счете будет вынужден признать значимость посреднической роли Анкары в урегулировании украинского конфликта.

