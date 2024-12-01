ANSA: В Брюсселе не исключили возможности участия европейских военных в украинском конфликте

По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, в Брюсселе не исключают вероятности участие европейских военных в украинском конфликте против России. Ее заявление приводит итальянское агентство ANSA.

Она добавила, что на данный момент идет обсуждение вопроса о том, армии каких государств следует отправить в Незалежную.

По мнению Каллас, даже в случае заключения перемирия страны Старого Света должны сыграть большую роль в последующих событиях. Так, на территории Незалежной могут появиться военные, которые будут гарантировать сохранение режима прекращения огня.

Она подчеркнула, что в любом случае выбор по решению данного вопроса остается за Киевом.

Ранее она не смогла объяснить, что понимает под победой Украины.