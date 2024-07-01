«Антироссийская риторика Макрона должна поутихнуть»: к чему приведут парламентские выборы во Франции

Стали известны итоги первого тура парламентских выборов во Франции. Президентская коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе за республику» заняла лишь третье место , а лидерами стали представители правой партии «Национальное объединение». Политолог Сергей Федоров рассказал изданию «Подмосковье сегодня», как эти события отразятся на отношениях Парижа с Москвой.

Политический раскол

Францию захлестнули митинги и акции протеста на фоне оглашения результатов первого тура выборов в нижнюю палату парламента. Правая партия «Национальное объединение» и ее союзники получили 33,15% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» — 27,99 %, а фракция Макрона «Вместе за республику» — 20,04 %.

«Чуть ли не со времен окончания Второй Мировой войны крайне правые силы никогда не были так близки к власти, как сейчас. Последним крупным успехом «Национального объединения» было избрание в нижнюю палату 23 депутатов. Это в те времена, когда организацию демонизировали», — пояснил кандидат политических наук Федоров.

Лицо оппозиции

Партия «Национальное объединение» перестала восприниматься обществом как экстремистская после 2011 года, когда организацию возглавила Марин Ле Пен. На текущих выборах она избралась как депутат, а нынешний глава партии — Жордан Барделла. Несмотря на успех первого тура, вероятно, политикам не суждено набрать абсолютное большинство в палате.

«Понимаете, в мажоритарной системе возможен перелив голосов во втором туре. То есть, предположим, на участке лидирует правый депутат, в таком случае левый снимает свою кандидатуру и просит сторонников голосовать за представителя альянса Макрона. Так они будут блокировать «Национальное объединение». Но между тем, у партии еще остаются весомые шансы получить множество кресел в парламенте. Это результат чудовищной ошибки Макрона, который хотел укрепить свои позиции за счет умеренных либералов и консерваторов, но в итоге лишь позволил разрастись обоим течениям», — рассказал Федоров.

Фото: [ t.me/marinelepen ]

Он добавил, что при вышеизложенном сценарии внешнеполитический курс Франции не изменится, то есть ожидать потеплений в отношениях с России не стоит. Однако у правых в парламенте все-таки будут рычаги влияния.

«Ле Пен менее воинственно относится к России, чем Макрон. Он, например, выступает против санкций на торговлю энергоносителями, которые привели к повышению цен на газ в стране в три раза. Также он против отправки французских военных на территорию Украины. Поэтому я думаю, что антироссийская риторика Макрона поутихнет», — заключил Федоров.

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