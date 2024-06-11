Уйдет или нет: стали известны последствия возможной отставки Макрона

«Важно понимать, что для Эмануэля Макрона это последний президентский срок. И сейчас у него появилась уникальная возможность просто снять с себя ответственность. Он оставит следующему президенту украинский кризис, миграционный кризис, внутренний кризис и еще экономический кризис. Если Макрон подаст в отставку, то он признает, что не способен решить ни одну из проблем. Это просто будет бегство», — пояснила политолог.