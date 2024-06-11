Уйдет или нет: стали известны последствия возможной отставки Макрона
Политолог Елисеева: бегство для Макрона — один из возможных выходов
Фото: [youtube.com/Emmanuel Macron]
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Le Figaro, что не собирается подавать в отставку, несмотря на результаты внеочередных парламентских выборов, какими бы они ни были. Оставление полномочий французским лидером означало бы признание собственного бессилия, сообщила политолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее европейские СМИ передавали информацию о том, что Макрон рассматривает возможность уйти в отставку. Первыми о смятении в штабе президента Франции сообщили на радиостанции Europe 1 сразу после неутешительных предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, где правая партия с большим отрывом опередила сторонников действующего президента. Позже информацию об отставке опровергли.
Как считает Елисеева, оставление полномочий Макроном — не единственный возможный вариант развития событий.
«Важно понимать, что для Эмануэля Макрона это последний президентский срок. И сейчас у него появилась уникальная возможность просто снять с себя ответственность. Он оставит следующему президенту украинский кризис, миграционный кризис, внутренний кризис и еще экономический кризис. Если Макрон подаст в отставку, то он признает, что не способен решить ни одну из проблем. Это просто будет бегство», — пояснила политолог.
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