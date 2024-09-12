Власти США довольны тем, как что в ходе военного конфликта, как со стороны Украины, так и со стороны России погибают славяне. Такое мнение высказал Анатолий Антонов, российский посол в Вашингтоне. Его слова передает телеграм-канал дипмиссии.

США предпринимает попытки к наращиванию боевых столкновений с ВС РФ с целью добиться стратегического поражения России. Но своими действиями Вашингтон лишь толкает мир к Третьей мировой войне.

Задача США, утверждает Антонов, все та же – сохранить доминирующую роль на международной арене.

Американские чиновники понимают положение дел на фронте, но используют провокационные лозунги о том, что якобы Москва собирается захватить чуть ли не полмира.

Посол также заявил, что договариваться с Украиной невозможно, особенно после вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Ранее сообщалось о том, что во вторжении ВСУ в Курскую область участвовали иностранные ЧВК.