Первый же день саммита НАТО в американской столице продемонстрировал всю агрессивную сущность блока. Во время мероприятия российская сторона не услышала ни единого слова о мире, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам дипломата, на протяжение всего саммита альянс лишь занимался «проповедью милитаризма и военной экспансии». Более того, они продолжают навязывать авторитарные порядки всем остальным, прокладывая тропу к третьей мировой войне, добавил он. Антонов указал на то, что данная риторика Запада продиктована неспособностью сломить РФ в ходе конфликта на Украине.

Посол подчеркнул, что таким образом НАТО пытается запугать свою общественность и объясниться перед ней за безудержный рост расходов на поддержку Киева в попытках нанести России поражение. Антонов указал на то, что подобная политика уже вызвала отторжение у стран Глобального Юга и Востока, решивших не отворачиваться от РФ.

Накануне глава российской делегации в Вене Гаврилов заявил, что желание Запада поразить Россию ведет мир к ядерному столкновению.