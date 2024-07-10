Постепенный отказ коллективного Запада от документов по контролю над вооружением и стремление нанести РФ стратегическое поражение грозят миру ядерным столкновением.

Соответствующее предупреждение сделал глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов в своей статье для информационного агентства РИА Новости. В материале дипломат указал на то, что в данный момент мир может наблюдать то, «с какой легкостью «трансатлантические союзники» все глубже кидаются в омут конфронтации с Россией», занимая сторону Украины.

Гаврилов подчеркнул, что отказываясь от документов по контролю вооружения, Запад делает свою ставку на нанесение поражения России, что чревато прямым военным столкновением ядерных сверхдержав. Он добавил, что последствия подобной конфронтации являются непредсказуемыми.

Ранее американский президент Байден выразил мнение, что Украине удастся «остановить Россию», если она получит полную поддержку от НАТО.