AP: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, назвавшего сторонников Трампа «мусором»

Пресс-служба действующей американской администрации скорректировала стенограмму недавнего выступления главы Белого дома Джо Байдена, в котором тот назвал «мусором» сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как сообщает со ссылкой на источники Associated Press, стенограмму изменили вскоре после того, как в Белый дом в большом количестве стали поступать запросы от журналистов о комментариях на данную тему. Чувствуя, что дело пахнет серьезным скандалом, администрация Байдена пошла на указанный шаг.

«Пресс-служба посоветовалась с президентом. В предложении «единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники» слово «сторонники» заменили на «сторонников», имея в виду их речь», — приводится в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Камала Харрис «открестилась» от Байдена после его слов о сторонниках Трампа.