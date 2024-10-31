Харрис «открестилась» от Байдена после его слов о сторонниках Трампа

В Соединенных Штатах развернулась напряженная предвыборная кампания, напоминающая ежедневные митинги кандидатов перед поддерживающими их во множестве штатов, сообщил РЕН ТВ.

Кандидат в президенты Трамп эффектно выступил на митинге в Грин Бэй, появившись на мусоровозе и надев специальный жилет с отражающими полосками. Таким образом он иронично отреагировал на слова президента Джо Байдена о том, что его сторонники — это отбросы.

«Привет всем, это Дональд Джей Трамп. 250 млн человек — это не мусор», — заявил он.

Харрис, в свою очередь, максимально дистанцируется от Байдена, потому что не хочет потерять поддержку избирателей.

«Я категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют. Я считаю, что работа, которую я делаю, заключается в представлении всех людей, поддерживают они меня или нет», — уточила она.

Американское общество разделено из-за миграционных вопросов и открытых границ. В последние дни предвыборных выступлений кандидаты обмениваются резкими обвинениями, стараясь затмить друг друга остроумием. Так, Трамп представил нарезку из речей Харрис, в которых она неоднократно упоминает его имя.

Согласно опросам, разрыв между Трампом и Харрис находится в пределах статистической погрешности, что предполагает, что ключевые результаты выборов будут зависеть от колеблющихся штатов.

Ранее Байден назвал сторонников Трампа «отбросами» на предвыборном митинге в Пуэрто-Рико. Позже в администрации Байдена прокомментировали этот инцидент. В Белом доме заявили, что он имел в виду риторику ненависти, а не самих сторонников Трампа.