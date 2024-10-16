AP: границы Украины должны быть четко обозначены для вступления в НАТО

В руководстве НАТО идут негласные консультации жестких условий для возможного вступления Украины в военный блок. И основным тут является четкая демаркация границ страны. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, без этого Киеву не видать вожделенного приглашения в Альянс.

Отмечается, что только так будет конкретное понимание, когда именно может быть задействован тот самый пятый пункт устава НАТО о существующей коллективной обороне стран-членов блока.

«По словам дипломатов НАТО, границы Украины должны быть четко обозначены, прежде чем она сможет вступить в альянс», — говорится в материале.

При этом агентство отдельно подчеркивает, что пока Североатлантический альянс не продемонстрировал каких-либо действенных признаков готовности пригласить Украину в военный блок.

Ранее мы писали, что в США оценили пункт «плана» Зеленского о немедленном принятии Украины в НАТО.