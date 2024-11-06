AP: Харрис побеждает в ключевом штате Нью-Йорк, Вирджинии и забирает Гавайи

Штат Нью-Йорк считается ключевым для победы в президентских выборах в США. Там после начала подсчета бюллетеней получился результат, явно говорящий о преимуществе Харрис. В ее поддержку отдали свои голоса 72,6% участников выборов. За Трампа проголосовало только 27,4% людей.

В Вирджинии у нее также перевес, но уже не такой глобальный. В данном штате Харрис сумела набрать 51,1% против 47,2% у Трампа. Этот результат получен после того, как было подсчитано 83% бюллетеней.

В то же время СМИ на основании заявлений экспертов-политологов прогнозируют победу Камалы Харрис еще в одном штате, Гавайи. По их мнению, в данном регионе кандидат от демократов сумеет набрать четыре голоса от выборщиков, тем самым обойдя своего конкурента.

Ранее супруга Трампа Мелания сообщила, что младший сын политика Бэррон впервые в жизни принял участие в выборах. Юноша проголосовал за своего отца.