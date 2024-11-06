Младший сын Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах
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Младший сын Дональда Трампа Бэррон впервые принял участие в выборах президента. Об этом в социальной сети Х сообщила жена политика Меланья.
Меланья Трамп сделала запись о том, что Бэррон в первый раз в своей жизни отдал свой голос во время выборов.
«Впервые проголосовал — за своего отца!» — указала она.
По прогнозу, Дональд Трамп лидирует на выборах. Он набирает 211 голосов выборщиков, в то время как его конкурент Харрис сможет заручиться только 117 голосами в свою поддержку. Во многом это стало возможным благодаря так называемым колеблющимся штатам, где Трамп сумел добиться лидирующих позиций.