Младший сын Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах

Младший сын Дональда Трампа Бэррон впервые принял участие в выборах президента. Об этом в социальной сети Х сообщила жена политика Меланья.

Меланья Трамп сделала запись о том, что Бэррон в первый раз в своей жизни отдал свой голос во время выборов.

«Впервые проголосовал — за своего отца!» — указала она.

По прогнозу, Дональд Трамп лидирует на выборах. Он набирает 211 голосов выборщиков, в то время как его конкурент Харрис сможет заручиться только 117 голосами в свою поддержку. Во многом это стало возможным благодаря так называемым колеблющимся штатам, где Трамп сумел добиться лидирующих позиций.