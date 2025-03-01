Перепалка между главарем киевского режима Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом стала наиболее острым конфликтом на публику в овальном кабинете за всю историю его существования. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, указанный эпизод является довершением недели интенсивных, однако бесполезных стараний нескольких государств лоббировать интересы киевского режима в Штатах. При этом будущее отношений Вашингтона и Киева оказалось под большим вопросом.

Напомним, что в ходе вчерашней встречи Зеленского и Трампа произошла словесная перепалка, после чего последний просто выгнал украинского лидера из Белого дома, поскольку у того нет желания мирного урегулирования конфликта.

Ранее в МИД России рассказали об новом способе заработка после истерики Зеленского в Белом доме.