По словам посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в Незалежной планируют своровать деньги, о сборе которых объявил банкир Олег Гороховский. Об этом он сообщил в одной из соцсетей.

Напомним, что Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие для Незалежной из-за перепалки Зеленского с его американским коллегой в Белом доме.

По мнению российского дипломата, средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены, поскольку никто никому и никакое ядерное оружие продавать не будет, как и искать возможности его приобрести. Это классический пример «развода» на эксплуатации эмоционального напряжения людей.

Ранее также в Верховной Раде оценили последствия выходки Зеленского в Белом доме.