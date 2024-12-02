AP сообщило о риске втягивания Турции в конфликт с Россией в Сирии

Как сообщило агентство AP, наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту между Турцией и Россией. Поддерживаемые Турцией бойцы, возглавляемые исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали свои действия на прошлой неделе.

Они захватили город Алеппо и всю южную часть провинции Идлиб. В настоящее время повстанцы продвигаются еще южнее, стремясь овладеть районами вокруг Хамы.

Турецкие власти сообщают, что изначально планировалось ограниченное наступление, чтобы остановить атаки сирийских правительственных войск, однако оно масштабировалось, когда правительственные силы начали отступать.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источники из сирийской оппозиции, Турция дала «зеленый свет» на операции повстанцев. Тем не менее, представитель министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели подчеркнул, что Анкара стремится избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что сирийская армия успешно справляется с отражением атак боевиков и уже анонсировала готовность перейти в контрнаступление.

*внесена в список террористических организаций в России.