Армия Сирии объявила о готовности перейти в контрнаступление
Фото: [pxhere.com]
Сирийская армия успешно справляется с отражением атак боевиков и уже анонсировала готовность перейти в контрнаступление.
Информацию об этом главное командование Вооруженных сил Сирии опубликовало в соцсети.
По мнению сирийских военных, вскоре им удастся вернуть контроль над всеми территориями.
Губернатор провинции Хама Камаль Бармо заявил о том, что в Хаму были переброшены подкрепления сирийской армии.
Ранее сообщалось о том, что протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины Алеппо. Под контролем боевиков находятся свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны.