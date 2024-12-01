Армия Сирии объявила о готовности перейти в контрнаступление

Информацию об этом главное командование Вооруженных сил Сирии опубликовало в соцсети.

Сирийская армия успешно справляется с отражением атак боевиков и уже анонсировала готовность перейти в контрнаступление.

По мнению сирийских военных, вскоре им удастся вернуть контроль над всеми территориями.

Губернатор провинции Хама Камаль Бармо заявил о том, что в Хаму были переброшены подкрепления сирийской армии.

Ранее сообщалось о том, что протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины Алеппо. Под контролем боевиков находятся свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны.