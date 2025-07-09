AP: Трампа ошарашило решение о приостановке военных поставок Украине

Американскому президенту Дональду Трампу не сообщали заранее о том, что Министерство обороны решило временно прекратить поставки вооружения Украине. Информацию предоставили инсайдерские источники издания Associated Press.

Отмечается, что внутри Пентагона не было единого мнения относительно целесообразности оказания военной помощи Украине. Часть высокопоставленных чиновников выступала против приостановки поставок.

В ответ на запрос агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон опроверг информацию об отсутствии предварительных обсуждений этого решения.

Ранее сообщалось, что Пит Хегсет не проинформировал Белый дом об остановке поставок оружия ВСУ.