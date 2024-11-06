AP: Трамп перехватил лидерство в ключевой Пенсильвании, лидируя в Орегоне и Аризоне

Еще час назад демократ Камала Харрис уверенно лидировала в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания в ходе подсчета голосов на президентских выборах в США. Но сейчас ситуация в корне изменилась.

Как сообщает AP, после подсчета почти половины голосов (47%) республиканец Дональд Трамп обошел свою оппонентку.

«Трамп догнал Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания», — пишет агентство.

Как передает телеканал Fox News, Трамп лидирует и в колеблющемся штате Аризона, который сможет дать победителю еще 11 голосов выборщиков. Также за ним сейчас и штат Орегон.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.