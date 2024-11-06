AP: Трамп победил в колеблющемся штате Северная Каролина

По предварительным данным, Дональд Трамп сумел набрать большинство голосов избирателей в штате Северная Каролина, который входит в число колеблющихся. Такие данные появились у агентства The Associated Press.

По сведениям журналистов, на момент подсчета 85% избирательных бюллетеней в Северной Каролине перевес был на стороне Дональда Трампа. В его пользу сделали свой выбор 50,8% проголосовавших. У Харрис только 48,1% голосов. Другие СМИ уже заявили, что Трамп сумел заручиться в данном штате всеми 16 голосами от коллегии выборщиков. Примерно такой же результат у Трампа и в других колеблющихся штатах, которые считаются ключевыми: Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Ранее журналисты сообщили, что текущие выборы в США стали самыми дорогими в истории страны. Каждый из основных кандидатов в президенты вложил в свою предвыборную кампанию более чем по 3,5 млрд долларов. Это рекордные траты для политической сферы Соединенных Штатов.