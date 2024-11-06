FT: нынешние выборы президента США стали самыми дорогими в истории

Как сообщила газета Financial Times (FT), кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп вложили в свои предвыборные кампании свыше $3,5 млрд.

Харрис сумела привлечь более $2,3 млрд и потратила из этой суммы $1,9 млрд. Трамп, в свою очередь, получил $1,8 млрд, из которых $1,6 млрд направил на расходы.

Около половины всех затрат ушло на рекламные кампании, а административные расходы стали следующей по значимости статьей: у Харрис это $250 млн, у Трампа — $200 млн.

Также отмечается, что Трамп выделил свыше $100 млн, что составляет 14% от общих поступлений, на юридические расходы, так как против него ведется несколько судебных дел.

Ранее американское влиятельное издание The New York Times дало прогноз по выборам в США, считая, что с 83%-ной вероятностью победу будет праздновать кандидат от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп.