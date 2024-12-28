AP узнало о новом пакете вооружений на $1,25 млрд Киеву от Байдена

Администрация уходящего президента США Джо Байдена намерена объявить о выделении в самое ближайшее время Украине нового пакета оружия на сумму в $1,25 млрд. Об этом передает агентство Associated Press.

Сообщается, что в его состав будет включено значительное количество боеприпасов, в том числе для американских ЗРК NASAMS и HAWK.

«В новый пакет вооружений Киеву войдет большое число боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK», — приводится в сообщении.

В соответствии с информацией из источника, администрация США планирует передать Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские снаряды калибром 155 мм и 105 мм.

Ожидается, что о новых поставках оружия в Украину американские власти официально сообщат в понедельник, 30 декабря, накануне Нового года.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил новый оборонный бюджет на 2025 год в рекордной сумме $895 млрд, однако не включил в него расходы на поддержку Украины.