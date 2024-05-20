Апелляционный суд признал законным приговор Треповой по делу о гибели Владлена Татарского

Апелляционный военный суд признал законным приговор россиянке Дарье Треповой* по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила пресс-служба питерских судов.

В конце января 2024-го года Трепова* была приговорена к 27 годам заключения по указанному делу. Ее отправили отбывать наказание в колонию общего рема. Кроме того, гражданке был назначен штраф в виде 600 тысяч рублей.

Трепова* обвиняется по пункту «б» части 3 стать 205 УК РФ (Теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), а также части 4 статьи 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления).

В ходе прений прокурор настаивал на наказании для девушки в виде 28 лет заключения.

2 апреля 2023-го года в одном из питерских кафе прогремел взрыв. В этот день в нем свою новую книгу представлял военком Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Он активно освещал проведение Россией специальной военной операции на Украине, писал об этом в своих соцсетях и посвятил ей книгу.

Трепова* попала на это мероприятие с целью подарить Татарскому бюст. Именно в него было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Военкор получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранения также получили 42 человека.

Вскоре выяснилось, что Трепова* выполняла задание украинских спецслужб, которые пообещали ей определенную сумму денег, а также побег из России после выполненного задания. Девушку задержали в съемной квартире в Питере.

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*внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов