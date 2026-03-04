Apple начала блокировать аккаунты российских депутатов на iPhone

У нескольких депутатов Государственной думы РФ возникли проблемы с доступом к аккаунтам на iPhone. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимных собеседников в парламенте, один из народных избранников столкнулся с блокировкой при попытке оплатить подписку, а у другого доступ пропал спонтанно.

Публично в феврале о подобном инциденте заявил лишь бывший глава «Роскосмоса», а ныне депутат Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что получил уведомление от Apple о том, что его данные совпадают с информацией из санкционного списка США. В письме компании предлагалось подтвердить личность, загрузив копию паспорта.

Рогозин подчеркнул, что никогда не пользовался продукцией Apple, считая ее «шпионской», и выразил недовольство действиями корпорации. Он призвал ввести ответные санкции против компании.

Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Apple официально прекратила продажи своей техники в России. В 2023 году был введен запрет на импорт смартфонов из США стоимостью дороже $300.

Кроме того, в конце 2025 года появилась информация, что Apple угрожает индийским ритейлерам штрафами за продажу устройств, которые могут попасть в третьи страны в обход ограничений.

Ранее сообщалось, что в России в три раза вырос спрос на восстановленные смартфоны.