Арабские и исламские страны решили заморозить членство Израиля в ООН

Страны, входящие в Лигу арабских государств, а также в Организацию исламского сотрудничества, решили добиться приостановки членства Израиля в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошел внеочередной саммит государств, которые входят в ЛАГ и ОИС. По его итогам принято решение, согласно которому все участники мероприятия предпримут необходимые действия по мобилизации международного сообщества. Им предстоит добиться того, что членство Израиля в ООН будет заморожено. Помимо этого, на мировой арене будут предприняты шаги по созданию палестинского государства. К данному плану хотят привлечь всех тех, кто желает добиться установления мира на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН, был объявлен в Израиле персоной нон грата. Ему запрещен въезд в данную страну. Такое решение, по словам Тель-Авива, было принято из-за реакции генсека на нападение Ирана на Израиль.