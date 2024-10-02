Генсека ООН объявили персоной нон-грата в Израиле

Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Отмечается, что такое решение в отношении Гутерреша принято из-за его реакции на нападение Ирана на Израиль. Генсеку ООН также запрещен въезд в Израиль.

Ранее Гутерреш в соцсетях осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к немедленному прекращению огня.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля сбила более сотни ракет. В результате падения фрагментов боеприпасов погиб один человек — палестинский беженец из сектора Газа. Также ранения получили другие люди.

Перед этой атакой Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции в южной части Ливана. Израильские военные практически без сопротивления пересекли границу ливанского государства.

Ранее сообщалось, что Израиль ответит Ирану на атаку в ближайшее время. Отмечалось, что ЦАХАЛ готов наносить удары по нефтяным, стратегическим и ядерным объектам страны.