Генсека ООН объявили персоной нон-грата в Израиле
В Израиле генсека ООН Гутерреша признали персоной нон-грата
Фото: [Pxhere.com]
Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства еврейского государства.
Отмечается, что такое решение в отношении Гутерреша принято из-за его реакции на нападение Ирана на Израиль. Генсеку ООН также запрещен въезд в Израиль.
Ранее Гутерреш в соцсетях осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к немедленному прекращению огня.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля сбила более сотни ракет. В результате падения фрагментов боеприпасов погиб один человек — палестинский беженец из сектора Газа. Также ранения получили другие люди.
Перед этой атакой Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции в южной части Ливана. Израильские военные практически без сопротивления пересекли границу ливанского государства.
Ранее сообщалось, что Израиль ответит Ирану на атаку в ближайшее время. Отмечалось, что ЦАХАЛ готов наносить удары по нефтяным, стратегическим и ядерным объектам страны.