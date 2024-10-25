Арестованный экс-замглавы Минэнерго Яновский: на старости лет стал популярным

Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил во время заседания суда, что стал популярным на старости лет. Видео со словами экс-чиновника опубликовал телеграм‑канал SHOT.

В пятницу, 25 октября, суд отправил Яновского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в следственный изолятор (СИЗО).

По этому делу также проходит действующий замглавы Минэнерго России Сергей Мочальников. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 декабря. По предварительной информации, чиновник согласился сотрудничать со следствием.

Яновского подозревают в растрате бюджетных средств в процессе ликвидации угольных шахт в Кузбассе. Мошеннические действия, по данным СКР, производились с 2018 по 2023 годы.

В соответствии с государственными контрактами планировалось закрытие убыточных и неперспективных шахт и разрезов. Для этого нужно было провести специальную работу, однако была выполнена всего лишь ее часть, и то на низком уровне.

Ущерб от этих действий составил более 76 млн руб. Будучи на посту замминистра энергетики России, Яновский мог быть в курсе этих махинаций.

Ранее ФСБ сообщила о похищении учрежденной «Роснано» компанией 13 млрд руб. за 10 лет.