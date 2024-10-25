ФСБ: учрежденная «Роснано» компания похитила 13 млрд руб. при создании планшета

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о хищении более 13 млрд руб., связанных с созданием российского планшета. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идет о компании, созданной под руководством «Роснано». Главным фигурантом дела стал бывший генеральный директор «Пластик лоджик» Борис Галкин.

Отмечается, что средства на создание планшета в рамках реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения» были выведены из России и переведены под иностранные юрисдикции именно при содействии Галкина.

ООО «Пластик лоджик» была основана при участии АО «Роснано» в 2010 году. Средства, которые были выведены за рубеж, поступали из бюджета РФ в течение 10 лет — с 2010 по 2020 годы. Никакого производства российского планшета в итоге осуществлено не было.

В феврале 2024 года было запущено банкротство «Пластик лоджик», а материалы внутренней проверки переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

С 2020 года Галкин скрывался за границей. В 2024 году его задержали при попытке въехать в Россию. Экс-гендиректор компании свою вину не признает и утверждает, что действовал под давлением.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области арестовали депутата, который являлся членом преступной группировки. Он и другие фигуранты дела подозреваются в мошенничестве и использовании рабского труда.