Беглый украинский политик Алексей Арестович* в очередной раз «переобулся» и после относительного налаживания диалога между РФ и США бросился на чем свет стоит критиковать и хаять своего бывшего начальника, просроченного президента Украины Владимира Зеленского. Да не просто критиковать, а грозится отправить последнего в тюрьму на пожизненный срок.

В социальных сетях бывший советник главы администрации президента Украины заявил, что он намерен отдать распоряжение о задержании Зеленского и его «шоблы». После этого всем участникам событий будет зачитан приговор в прямом эфире.

«Нет, даже волос не упадет с его головы. Он будет сидеть (думаю, на пожизненном), а люди будут помнить, как он укладывал их десятками тысяч только бы не отцепиться от своей любимой власти. Власти убивать и грабить», — написал Арестович*.

Он также заявил, что будет добиваться того, чтобы государство служило интересам людей. В случае необходимости он готов использовать для этого любые средства, в том числе и силовые.

Ранее сообщалось, близкие к президенту США Дональду Трампу лица считают, что Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть Украину и перебраться во Францию.