Близкие к президенту США Дональду Трампу лица считают, что Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть Украину, сообщила газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.

Источник утверждает, что лучшим выходом для Зеленского и мира было бы его срочное отправление во Францию. Согласно NYP, у Зеленского практически нет поддержки среди окружения американского лидера, если таковая вообще существует.

Чиновник из Белого дома высказал свое негативное мнение о Зеленском, сославшись на его действия против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) как на основную причину неприязни.

В последние дни Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в адрес Зеленского, назвав его диктатором и упрекая в нежелании проводить выборы. По мнению Трампа, Зеленский продолжает боевые действия лишь для того, чтобы «поддерживать свою кормушку».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал слова Зеленского об отказе от сделки по минералам ложью.