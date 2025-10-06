Алексей Арестович*, ранее занимавший должность советника в офисе президента Украины, выразил свою готовность рассмотреть возможность передачи Крыма и четырех областей Российской Федерации. Это заявление прозвучало в его интервью с российской журналисткой Ксенией Собчак, запись которого опубликована на YouTube-канале.

«Я предлагаю следующие <…> условия. Просматриваем условия <…> по ключевым требованиям России: четыре области, Крым», — заявил он.

Арестович уточнил, что указанные территории могли быть уступлены России по модели отношений между ФРГ и ГДР, то есть без формального юридического признания. По его мнению, такой шаг мог бы послужить фактором, способствующим прекращению вооруженного противостояния.

Ранее сообщалось, что Зеленский использует запугивание оппонентов для сохранения поста.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.