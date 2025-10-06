По данным издания Politico, ссылающегося на источники в украинском правительстве, Владимир Зеленский, вопреки прежним заявлениям о нежелании оставаться на посту президента, инициировал меры, направленные на оказание давления на политическую оппозицию.

Западные обозреватели отмечают, что Зеленский не раз заявлял СМИ о возможности своей отставки, дабы избежать обвинений в стремлении к удержанию власти. Тем не менее, эти слова воспринимаются с недоверием.

Как сообщили на условиях анонимности два депутата от партии «Слуга народа», действующий глава государства демонстрировал уверенность в возможности своего переизбрания. Они утверждают, что он резко осудил оппонентов и обвинил представителей парламента, гражданских активистов и журналистов в недостаточно позитивном представлении Украины перед западными партнерами.

По словам экс-министра, пожелавшего сохранить анонимность, администрация Зеленского прибегает к возбуждению уголовных дел против лиц, выражающих несогласие с политикой властей.

Ранее сообщалось, что рост инцидентов с беспилотниками в Европе ослабит желание помогать Киеву.