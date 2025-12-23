Арестович* раскрыл имя следующего президента Украины после Зеленского

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов, сделал резонансный прогноз о будущем высшей власти в республике.

Как передает Lenta.ru, в эфире своего YouTube-канала политик заявил, что судьба президентского поста целиком зависит от одного человека — бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного.

«Ключевой вопрос — идет ли Залужный на выборы или нет. Если Залужный идет, он выигрывает выборы с высокой вероятностью. Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский», — сделал прогноз Арестович*.

Эта дихотомия, по его мнению, формирует два принципиально разных сценария для страны. В случае победы действующего президента Владимира Зеленского, тот, по словам экс-советника, «станет вновь легитимным, после чего сможет долгое время безнаказанно бесчинствовать».

Арестович* утверждает, что нынешняя власть прилагает все усилия, чтобы не допустить Залужного до участия в гонке.

«От запугивания до закидывания всеми бонусами, которые возможно себе представить», — заключил он.

Залужный, рассматривается как самый серьезный потенциальный вызов для действующего руководства, что создает предпосылки для острой внутриполитической борьбы даже в условиях военного времени. Однако шансы, что он бы попал в кандидаты, невероятно низки.

Валерий Залужный — украинский военачальник, генерал и бывший главнокомандующий ВСУ (2021–2024). Получив звание Героя Украины и статус «железного генерала» в западной прессе, в феврале 2024 года он был отправлен в отставку с поста главкома, а позже перешел на дипломатическую работу. На данный момент Залужный является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании, а также по совместительству представляет страну в Международной морской организации, продолжая при этом оставаться одной из самых популярных и обсуждаемых фигур в украинском обществе.

Ранее сообщалось, что депутат Рады предупредил о новой провокации Зеленского.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.