Арестович заявил, что он русский

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович запустил на Украине информацию о том, что является русским. Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной*.

В нем он сообщил, что причисляет себя к русской нации и цивилизации. Он также подчеркнул, что не любит дисциплинарное общество.

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — сказал Арестович.

Он добавил, что ему нравится правда, справедливость и свет.

Арестович являлся внештатным советником офиса президента Украины с 1 декабря 2020 по 17 января 2023 года. Политик не раз делал громкие заявления в отношении Украины и России. В сентябре 2023 года он покинул территорию Украины. По информации украинской прессы, выехать за пределы страны ему помогло Главное управления разведки (ГУР) министерства обороны.

В России Арестович был заочно арестован за призывы к терактам и оправдание терроризма, а также за распространение фейков о российской армии.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Москва будет настаивать на выдаче Арестовича.

*признана на территории РФ иностранным агентом