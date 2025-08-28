По его мнению, после завершения специальной военной операции (СВО) от Украины останется «приличная часть», однако мир наступит лишь тогда, когда станет ясно, сколько именно территории и ресурсов сохранит государство.

Арестович также подверг критике украинское общество, заявив, что «несколько миллионов украинцев заслонили конфликтом нормальную жизнь». Он отметил, что жители страны склонны оправдывать все проблемы российскими ракетами, вместо того чтобы анализировать внутренние причины кризиса.

Экс-советник главы киевского режима убежден, что Украина сможет продолжить свое существование только при условии нейтрального статуса. По его словам, для этого необходимы добрососедские отношения с Россией и Белоруссией, без которых перспективы развития останутся туманными.

Ранее украинские пограничники сообщили о первом потоке молодых людей, покидающих Украину легально.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.