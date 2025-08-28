Украинцы от 18 до 22 лет начали массово выезжать из Украины после снятия запрета

В первый день действия постановления, разрешающего военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать Украину, государственная пограничная служба страны зафиксировала множество желающих выехать легально. Об этом сообщил представитель службы Андрей Демченко.

Правительство Украины накануне официально разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения. Разрешение не распространяется на работников государственных учреждений.

Этот шаг стал реализацией поручения главы киевского режима Владимира Зеленского от 12 августа об упрощении выезда для молодежи.

Основная причина смягчения правил — попытка остановить массовый отток 16–17-летних подростков, которых родители заранее вывозят за рубеж до достижения призывного возраста. На западе Украины даже организованы нелегальные «туры» в Словакию для спасения юношей от мобилизации.

Напомним, с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

