Президент Аргентины удалил все совместные фото с Зеленским

Президент Аргентины Хавьер Милей сразу после скандала, который разразился в Белом доме, поудалял свои совместные фотографии с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это отметил в своем телеграм-канале блогер Борис Рожин.

Сразу после того, как Зеленский устроил перепалку с Трампом и Вэнсом в Овальном кабинете во время переговоров, исчезли все совместные фотографии украинского лидера с аккаунтов аргентинского президента в соцсетях. Милей удалил все кадры, где он был запечатлен вместе с украинским лидером.

«Я не знаю этого человека и никогда его не видел», — иронизирует блогер.

Ранее стало известно, что Милей подарил бензопилу изобретателю Илону Маску. Этот подарок стал символом их общей идеи о необходимости радикального сокращения государственных расходов и борьбы с бюрократией. Маск с радостью принял бензопилу и позже вышел с ней на сцену.